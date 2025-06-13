شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني: صلاح كنز ولا يوجد لاعب فى مصر يمتلك إمكانيات إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

يرى محمد هانى، ظهير أيمن النادى الأهلي، أن هذا الموسم يعد مقبولا بالنسبة للفريق الأحمر بعد التتويج بالدوري، مضيفا أن الزمالك يستحق مكاناً أفضل.

وقال محمد هانى فى تصريحات عبر قناة أون سبورت: "شعرت قبل آخر 6 مباريات فى الدورى أن البطولة لن تكون من نصيبنا، كان الفارق مع بيراميدز 4 نقاط وكانوا يسيرون بشكل جيد فى البطولة، وكنا مشغولين بأفريقيا، بعد الخروج من أفريقيا عملنا اجتماع وأكدنا على ضرورة الفوز بالبطولة حتى لا نخرج من الموسم بدون بطولات".

وأضاف: "بعد مباراة صن داونز كنت متأكداً أننا سنحصد اللقب، لأن الأهلى لما بيركب الدورى صعب يخسره، عماد النحاس بذل مجهودا كبيرا معنا، وكان هدفنا الفوز بالـ 6 مباريات المتبقية حتى لو هنخسر البطولة، وربنا كرمنا بتعثر بيراميدز".

وواصل: "إبراهيم وحسام حسن لو لعبوا الآن سيكونون بنفس مستوى تألقهم، وإبراهيم حسن كان يقدم مستوى مختلفا فى مركز الظهير الأيمن لم يتكرر بعد اعتزاله".

وأكمل هانى: "مباريات الأهلى والزمالك ليس لها حسابات، هذا الموسم كان معقولاً بالنسبة لنا بعد الفوز بالدوري، الزمالك لم يكن فى أفضل حال، وبيراميدز قدم موسماً قوياً، رغم ذلك نجح الزمالك فى الفوز بالكأس، وكنت متوقع فوز الزمالك، المباريات الكبيرة ليس لها مقاييس، بيراميدز فريق كبير وتوج بأفريقيا، وهذا مشرف للكرة المصرية، ولكن الأهلى والزمالك أمر مختلف هو طعم الكرة فى مصر، والزمالك يجب أن يكون فى مكان أفضل من ذلك".

واختتم هانى: "الأهلى كفريق هو الأفضل ويستحق التتويج بأفريقيا، وحزنت جداً على خسارتها، والدورى بالنسبة لنا أصبح أمراً طبيعياً أن نكسبه، وبن شرقى لاعب كبير جداً ولديه خبرات كبيرة، محمد صلاح كنز من أكثر الأمور الجميلة التى حدثت لى أن لعبت معه، خارج الكرة أنت تجلس تسمعه فقط، دماغه مختلفة عننا تماماً، عندما تتلقى تعليمات منه وتجربها فى الملعب فالأمر منتهي، وعلى المستوى الشخصى قريب جداً مني، وسعيد بانتهاء مشكلة إمام عاشور مع المنتخب، ولا يوجد لاعب فى مصر لديه إمكانيات إمام".