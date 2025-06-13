شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني: الأهلى لا يعانى من كارثة دفاعية ولم أتوقع انضمام زيزو للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يرى محمد هانى، ظهير أيمن النادى الأهلي، أن الفريق الأحمر لا يعانى من كارثة دفاعية، مضيفاً أن انضمام عدد من صفقات الهجوم فى الفترة الأخيرة جعل الجماهير تشعر بالحاجة لضم مدافعين.

وقال محمد هانى عبر قناة أون سبورت: "ليست لدينا أزمة أو كارثة دفاعية، الجماهير قد تظن ذلك بسبب ضم صفقات هجومية كثيرة فى الفترة الأخيرة، زيزو عنده شخصية ويعمل على نفسه كثيراً ويمكن أن تعتمد عليه فى الملعب، وأتوقع أن ينسجم معنا بشكل سريع".

وأضاف هانى: "لم أتوقع انضمام زيزو إلى الأهلى مطلقاً، ولكن كل شىء وارد فى كرة القدم وسعيد بانضمامه إلى الفريق، وزيزو ليس لديه مشاكل مع الجماهير حتى خلال تواجده فى الزمالك كانت جماهير الأهلى تحبه".

وواصل هانى: "صعب على المدرب أن يكون لديه هذا العدد من النجوم فى الهجوم، اختيار التشكيل لن يكون سهلاً، ولكنها صعبة على اللاعبين من حق اللاعب الذى يبتعد عن المشاركة أن يحزن، ولكن عليه أم يجتهد أكثر وينافس زملاءه وهذا فى صالح الفريق".

واختتم: "تريزيجيه بمثابة شقيقى من الناشئين بدأنا سويا، ونجح كثيراً فى تجربة احترافه وترك أثرا كبيراً، الأهلى لديه نظام وأى لاعب جديد ينضم للفريق يدخل فى هذا النظام".