محمد عمر يناقش مع اللجنة الفنية اختيار المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري

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يناقش محمد عمر رئيس لجنة الكرة بنادي الاتحاد السكندري مع أعضاء اللجنة الفنية بزعيم الثغر، موقف المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، بعد استقالة مجدي عبد العاطي.

ودخل الثنائي أحمد سامي مدرب سموحة السابق وخالد جلال مدرب البنك الأهلي الأسبق، دائرة الأسماء المرشحة لتدريب الاتحاد السكندري في الموسم المقبل، بعد استقالة مجدي عبد العاطي من تدريب زعيم الثغر في الفترة الماضية.

وقرر مسئولو نادي الاتحاد السكندري تأجيل حسم مصير المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة زعيم الثغر في الموسم الحديد لحين معرفة موقف محمد مصيلحي رئيس النادي من التراجع عن الاستقالة التي تقدم بها قبل عيد الأضحى حتى يوم 17 يونيو الجاري وهو موعد انتهاء المدة القانونية لسحب الاستقالة والتراجع عنها.

واستقال مجدي عبد العاطي من منصب المدير الفني بعد استقالة محمد مصيلحي مباشرة، ويرغب مسئولي النادي تعيين مدير فنى جديد ولكن يترقب موقف رئيس النادي باعتباره المشرف على فريق الكرة، وصاحب القرار بشأن تعيين مدير فني جديد.

وأكد مصدر مقرب من محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه رفض التراجع عن الاستقالة التي تقدم بها منذ يومين، رغم قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ الذي عقد مؤخراً برفض الاستقالة التي تقدم بها من رئاسة النادي بالإجماع من كل الأعضاء.