شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني: أنا مش بتاع لقطات وهذا سر تألقى فى مباريات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد هانى، ظهير أيمن النادى الأهلى، أنه لا يحب اللقطات ويفضّل العمل فى صمت، موضحاً أن تألقه فى مباريات كأس العالم هو أجواء تلك البطولة التى تحفز اللاعبين.

وقال محمد هانى فى تصريحات عبر قناة أون سبورت: "معسكر مفيد للفريق وصلنا فى وقت مبكر وخصنا مباراة ودية، خاصة أن المدرب جديد، تجربة جيدة واستفدنا منها والانسجام سيأتى مع المباريات، وهناك صفقات عديدة دخلت مع الفريق، والمدرب تعرف على اللاعبين ونسعى لتنفيذ خطته".

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

وأضاف هانى: "ريبيرو منظم جدا وله خطط محددة يسعى لتنفيذها والتدريب جيد، النتائج ستفرق معنا خاصة أننا نبدأ ببطولة كبيرة جداً، هى أفضل بطولة نلعبها فى حياتنا لا يوجد مستوى أعلى، لا يوجد شىء مختلف فى استعداداى لمباريات كأس العالم، بخلاف أنها أعلى مستوى وهذا يحفزنى، كل شىء مختلف الأجواء والتنظيم، هذا يجعلنا نلعب باستمتاع".

وواصل: "حمدى فتحى لعب معنا كثيراً وديانج، وحتى زيزو لعب معنا فى المنتخب، وبن رمضان إضافة كبيرة للفريق، الصفقات قوية وأصبح لدينا فريقان كلهم خبرات، ويستطيعون المنافسة على كأس العالم للأندية، لم نأتى لنقدم أداء فقط ولكن نسعى لتحقيق إنجاز".

وأكمل هانى: "جيلنا حصل على حقه بشكل جيد ورفعنا طموحات الجماهير لدرجة أنهم يطالبوننا الآن بحصد كأس العالم، بعد تصعيدى للفريق الأول لمدة 4 سنوات كان هدفنا فقط حصد أفريقيا، الآن أفريقيا أصبحت أمر طبيعي".

واختتم هانى: "سهل أعمل لقطات والجماهير تحبنى، ولكن الصعب أن تستند على شغلك دورى لاعب كرة قدم فقط وأجتهد فى عملى، لو لم تستند على شغلك وتعتمد على اللقطات ستنتهى فى وقت معين، احب العمل فى صمت ولا أتحدث كثيراً".