شكرا لقرائتكم خبر عن نادي رع يهدي فريق كرة القدم رحلة عمرة بعد الصعود التاريخي لدوري القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى مجلس إدارة نادي رع عن إهدائه فريق كرة القدم الأول والجهاز الفني والإداري، رحلة عمرة، عقب تحقيق الإنجاز التاريخي بالصعود رسميًا إلى دوري القسم الثاني "ب".

جاء هذا القرار تقديرًا للجهود الكبيرة والأداء المتميز الذي قدمه الفريق على مدار الموسم الاستثنائي، والذي توج بتحقيق بطاقة التأهل عن جدارة واستحقاق.

وصعد فريق رع لدوري القسم الثاني بعد موسم قدم فيه مستويات قوية، ليحسم تأهله بجدارة. وقد شهدت مباراة الصعود النهائية أجواءً احتفالية صاخبة، حيث انطلقت الفرحة بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري فور إطلاق صافرة النهاية، وسط حضور جماهيري غفير من مشجعي النادي الذين ساندوا فريقهم "رع" بحماس طوال مشواره في المنافسة.

ويطمح فريق رع لمواصلة مسيرته الناجحة في دوري القسم الثاني، حيث أعلن الجهاز الفني عن خطة لاستعدادات مكثفة لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، بهدف المنافسة بقوة.

وفي هذا السياق، صرح علي البشبيشي، رئيس مجلس إدارة نادي رع، معربًا عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل فرد في الجهاز الفني واللاعبين الأبطال على هذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق بفضل عزيمتهم وإصرارهم، لقد كانوا على قدر المسؤولية، ورفعوا اسم نادي رع عاليًا، هذا الصعود هو ثمرة جهود جماعية وتفانٍ كبير، وإن شاء الله سنواصل العمل بجد لتحقيق المزيد من الإنجازات في الموسم القادم بدوري القسم الثاني."