شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي الأسهل في مجموعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى أحمد حسن، نجم المنتخب المصري الأسبق، فوز النادي الأهلي على إنتر ميامي الأمريكي في افتتاحية مباريات كأس العام للأندية 2025، بالولايات المتحدة.

أضاف حسن، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة dmc، أن المصريين يتوافدون من كل مكان لمؤازرة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، متابعا: "لولا وجود ميسي لم يكن أحد يعلم عن فريق إنتر ميامي شيء، وهو فريق مستواه متوسط ونتائجه في الدوري الأمريكي ليس أفضل ما يكون، لكن وجود ميسي يفرق مع الفريق كثيرا".

وتابع: "المباراة الأسهل لفريق الأهلي هو مواجهة إنتر ميامي في مجموعته بكأس العالم للأندية، مقارنة بفرق مثل بالميراس وبورتو، إلا أن ميسي يمثل دعما حقيقيا لإنتر ميامي الأمريكي".

وأشار، إلى أن مباراة الأهلي أمام باتشوكا كشفت بعض الأخطاء الدفاعية في الأهلي، وهناك مخاوف من الأزمة في دفاع الأهلي في الوقت الحالي، مقارنة بخط الهجوم الذي يزخر بالنجوم.