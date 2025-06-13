شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتعاقد مع أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت.. ويفاوض محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى زد إجراءات التعاقد مع أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت لمدة ثلاث مواسم لتدعيم صفوفه في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مودرن.

ونجح مسئولو نادى زد في الحصول على توقيع أحمد عاطف بعد إقناعه بالانضمام للنادي بداية من الموسم المقبل، لحل أزمة العقم التهديفي التي لازمت الفريق في الموسم الماضي.

كما دخل مسئولو نادي زد في مفاوضات جادة مع محمد شريف مهاجم الأهلي والخليج السعودي السابق، من أجل تدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد، ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

ولا يرتبط محمد شريف مع أي نادٍ في الوقت الحالي منذ نهاية عقده مع الخليج السعودي، ويناقش أكثر من عرض من أندية الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي.