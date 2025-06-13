شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: أفضل البدء بـ وسام أمام إنتر ميامي وتريزيجيه سيكون مفاجأة البطولة والان مع تفاصيل الخبر

يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق، أن الفترة الحالية تشهد كوكبة من النجوم خاصة في وسط الملعب وهو ما يخلق المنافسة والإصرار، مضيفا أنه يفضل الدفع بوسام أبو علي في بداية لقاء إنتر ميامي.

وقال عماد متعب في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "وسام أبو علي هو الأفضل والأجهز في الفترة الأخيرة ووجهة نظرى أن يبدأ مباراة إنتر ميامي، لاعب سريع وقوي ويتعامل مع العرضيات ويقف على الكرة بشكل جيد، وجراديشار أصيب في اللقاء الودي".

وأضاف متعب: "تريزيجيه يجب أن يتواجد في الملعب وزيزو، ووسط الملعب يضم مجموعة مميزة من النجوم من الصعب توقع من يبدأ فيهم المباراة، وهذه من أفضل الفترات في النادي هناك اختيارات عديدة تخلق حيرة ومنافسة وإصرار بين اللاعبين".

وواصل: "أتوقع أن يكون تريزيجيه مفاجأة بطولة كأس العالم، وزيزو اندمج مع الأهلي بشكل كبير، وكنت أتمنى انضمامه للأهلي من قبل، ويجب أن يكون له دور كبير مع الفريق في الفترة المقبلة، والتعاقدات التي قام بها النادي تجعلنا نفكر في وصول النادي لمراحل أبعد في هذه البطولة".

ويلتقى الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة من فجر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة في ضربة البداية بكأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في الثالثة من فجر الأحد المقبل ، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.