شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 10 ألاف جنيه للاشتراك في دوري السيدات للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تحديد رسوم الاشتراك للأندية المشاركة في دوري السيدات للموسم الكروي الجديد 2025-2026، حيث تهدف هذه الرسوم إلى تنظيم المشاركة وضمان استمرارية المنافسة في مختلف الأقسام.

وفتح الاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد الصيفي للاعبين لمختلف الأندية أمس الأربعاء الموافق 11 يونيو، حيث تُعد هذه الخطوة إيذانًا ببدء فترة الانتقالات الصيفية التي تترقبها الأندية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

وحدد الاتحاد الرسوم على النحو التالي، مع الأخذ في الاعتبار تفاوت الأقسام لضمان عدالة التكاليف:

أندية القسم الأول: 10,000 جنيه مصري.

أندية القسم الثاني: 5,000 جنيه مصري.

أندية القسم الثالث: 3,000 جنيه مصري.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد لدعم وتطوير كرة القدم النسائية في مصر، وتوفير بيئة مناسبة للأندية للمشاركة في الدوريات المحلية.