شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحصل على 10 ملايين جنيه بعد التتويج بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق سيراميكا على 10 ملايين جنيه بعد التتويج ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، على استاد السلام، فى المباراة النهائية للبطولة في نسختها الرابعة.

البطل: 10 ملايين جنيه مصري.

الوصيف: 4 ملايين جنيه مصري.

المركز الثالث: 2 مليون جنيه مصري

المركز الرابع: 1.5 مليون جنيه مصري.

وحصد سيراميكا المركز الأول فينا حصل البنك الأهلي على المركز الثاني، أما المركز الثالث فقد فاز به الإسماعيلي بالفوز على إنبي بثنائية نظيفة اليوم، الخميس، وجاء إنبي رابعاً.

جاء هدف سيراميكا الأول في الدقيقة 40 بعد مجهود فردي رائع واختراق من منطقة وسط الملعب ومراوغات رائعة من محمد رضا أنهاها بتسديدة من حدود منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى، وعزز التقدم فاخري لاكاي بهدف في الدقيقة 80 أنهى على أحلام البنك الأهلى في العودة.

ووصل فريق سيراميكا لنهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة فى مجموع المباراتين، فيما وصل البنك الأهلى عقب تفوقه على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

دخل فريق سيراميكا المباراة بتشكيلة تضم في حراسة المرمى محمد بسام، ويقود رباعي خط الدفاع كل من محمد شكري، چاست آرثر، رجب نبيل، وأحمد هاني. في خط الوسط، يشارك إسلام عيسى، محمد رضا بوبو، عمرو قلاوة، مروان عثمان، ومحمود زلاكة. بينما يقود خط الهجوم اللاعب فخري لاكاي.

وعلى الجانب الآخر، بدأ فريق البنك الأهلي المباراة بتشكيلة تضم في حراسة المرمى عبد العزيز البلعوطي. يتكون رباعي خط الدفاع من أمير مدحت، داو سيريل، هشام صلاح، وإسحاق يعقوبو. في خط الوسط، يشارك كل من سعيدو سيمبوري، محمد فتحي، ومحمد إبراهيم. ويقود خط الهجوم كل من أسامة فيصل، ياو أنور، وأحمد ياسر ريان.