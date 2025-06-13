شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة حسين لبيب للزمالك بعد الوعكة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

اقترب حسين لبيب رئيس نادى الزمالك من العودة لمباشرة مهام عمله بالنادى، بعد غياب خلال الأيام الماضية بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

وأوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصاً على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن يعود حسين لبيب لمباشرة مهام عمله بالزمالك مطلع الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم الأحد القادم، بعد أن حصل على راحة عقب العودة من فرنسا. وتوجه حسين لبيب لفرنسا الشهر الماضى لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته الصحية.