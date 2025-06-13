الامارات | كوزمين يطرح خطة إعداد المنتخب خلال أيام.. 3 مباريات ودية ومعسكر في سبتمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، سيجتمع مع اتحاد اللعبة، خلال الأيام المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة وطرح خطة إعداد المنتخب لمرحلة الملحق (المرحلة الرابعة) المؤهل إلى كأس العالم 2026، خصوصاً أن قرعة الملحق ستسحب يوم 17 يوليو المقبل ولا داعي لانتظارها لأن المنتخبات الستة باتت معروفة، وهي إلى جانب الإمارات تضم السعودية وقطر والعراق، وعُمان وإندونيسيا.

كما أن القرعة ستكون موجهة حسب المستويات التي تم اعتمادها، حيث سيواجه منتخب الإمارات، السعودية أو قطر من المستوى الأول، ومن جهة أخرى سيواجه إندونيسيا أو عُمان من المستوى الثالث، بينما لن يواجه العراق لأنه يأتي بالمستوى الثاني لـ«الأبيض» نفسه.

وكان كوزمين قد حدد، خلال تصريحات إعلامية، ملامح خطته وملاحظاته على المنتخب التي ينوي التحدث عنها مع اتحاد الكرة، وتم تلخصيها في محورين أساسيين، هما: إقامة معسكر في سبتمبر المقبل، يتخلله خوض مباراتين مع إمكانية مباراة ثالثة، ومطالبة اللاعبين بتقديم كل ما لديهم عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني.

وتحدث كوزمين عن ملاحظاته على المنتخب خلال الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق لمدة لم تتجاوز الأسبوعين، وخاض خلالها مباراتين أمام أوزبكستان وقيرغيزستان وتعادل فيهما (صفر-صفر) و(1-1)، واصفاً اللاعبين بأنهم يتميزون بالروح القتالية العالية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الجوانب الفنية التي سيعمل على تحسينها، وأنه يجب على اللاعبين أن يقدموا كل ما لديهم عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني.

وكشف مدرب المنتخب أنه أبلغ إدارة اتحاد الكرة ببرنامج إعداد المنتخب للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيجتمع مع إدارة اتحاد الكرة في هذا الخصوص لشرح طلباته الخاصة بتجهيز المنتخب.

وقال كوزمين: «الروح القتالية للاعبين كانت ممتازة، إنهم يفهمون ما يعنيه هذا القميص بالنسبة لهم، وهذا هو أول معيار أخبرتهم به، يجب أن تشعر بأنك تقدم أقصى ما لديك، أكثر حتى مما تقدمه في ناديك، وأعتقد أن ما رأيناه كان خطوة أولى نحو ذلك».

من جانبه، تمنّى المدرب الوطني في كرة القدم واللاعب الدولي السابق، نواف مبارك، أن تكون الفترة المقبلة كافية ومناسبة للجهاز الفني واللاعبين لوضع المنتخب على الطريق الصحيح، للوصول إلى الأهداف المطلوبة وهو التأهل لكأس العالم لأن الفرصة الآن متاحة.

وقال مبارك لـ«الإمارات اليوم»: «يجب استغلال هذه الفرصة لمصلحتنا من خلال الإعداد الجيد للمنتخب وذلك من خلال خوض مباريات ودية يمكن أن تسهم بشكل كبير في ثبات التشكيلة الأساسية لخوض المنافسات المهمة، وخلق الانسجام والتآلف بين اللاعبين في أرضية الملعب، ومحاولة اللاعبين تطبيق خطة وأسلوب لعب المدرب القدير كوزمين في المرحلة الأخيرة من التحضيرات، والتجهيزات لخوض الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم».

وأضاف : «من الطبيعي أن يكون تمثيل البلد شرفاً وفخراً لكل لاعب يتم اختياره للمنتخب، لذلك يجب عليه أن يكون في كامل الجاهزية وتقديم كل إمكاناته لخدمة بلده». وتابع «بخصوص اللاعبين الذين حصلوا على الجنسية الإماراتية، أخيراً، فإن الفرصة متاحة أمامهم للمشاركة في كأس العالم، وعليهم ردّ الشكر للدولة التي أتاحت لهم الفرصة للعب في أكبر محفل كروي مع أكبر وأفضل فرق العالم، لذلك يجب عليهم ردّ الجميل لدولتنا الحبيبة»، وأكمل: «يجب على لاعبي المنتخب إثبات أنفسهم وإبراز إمكاناتهم من خلال التحضيرات الشخصية والفردية والجماعية، للوصول إلى الهدف المعروف وهو التأهل، وأن يكونوا على قدر التحدي الكبير».

وقال مبارك: «من وجهة نظري، فإن المنتخب قادر على التأهل إلى نهائيات كأس العالم والظهور بالشكل المشرف بقيادة المدرب كوزمين، وأتمنّى لهم من كل قلبي التوفيق، كما هي الحال في الشارع الرياضي والجماهير المحبة لوطنها، يجب الثقة بالإمكانات والقدرات المميزة التي نمتلكها.. وفالنا التأهل».