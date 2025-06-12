شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة اليسرى صداع في رأس ريبيرو قبل مباراة انتر ميامي والان مع تفاصيل الخبر

يعيش خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي حيرة كبيرة في اختيار اللاعب الذي سيقود الجبهة اليسرى للفريق الأحمر في مباراة انتر ميامي فجر الأحد المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، في ظل عدم الاستقرار على اللاعب الذي سيقود تلك الجبهة.

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ويفاضل ريبيرو بين الثلاثي كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ويحيى عطية الله لقيادة الجبهة اليسرى أمام انتر ميامي، وقد يكون كوكا هو الخيار الأقرب بين الثلاثي للمشاركة أساسي، لاسيما وأنه يجيد أداء الأدوار الدفاعية أكثر من الدبيس وعطية الله.

وشهدت مباراة الأهلي الودية أمام باتشوكا مشاركة كريم الدبيس أساسيا طوال الشط الأول، قبل أن يتم استبداله بين الشوطين ويشارك بدلا منه كوكا، فيما لم يشارك عطية الله خلال اللقاء الودي، وهو ما قد يجعل فرص مشاركته في مباراة انتر ميامي صعبة.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.