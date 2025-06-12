شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم البنك الأهلى ويتوج بكأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، على استاد السلام، فى المباراة النهائية للبطولة في نسختها الرابعة.

جاء هدف سيراميكا الأول في الدقيقة 40 بعد مجهود فردي رائع واختراق من منطقة وسط الملعب ومراوغات رائعة من محمد رضا أنهاها بتسديدة من حدود منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى، وعزز التقدم فاخري لاكاي بهدف في الدقيقة 80 أنهى على أحلام البنك الأهلى في العودة.

ووصل فريق سيراميكا لنهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة فى مجموع المباراتين، فيما وصل البنك الأهلى عقب تفوقه على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

دخل فريق سيراميكا المباراة بتشكيلة تضم في حراسة المرمى محمد بسام، ويقود رباعي خط الدفاع كل من محمد شكري، چاست آرثر، رجب نبيل، وأحمد هاني. في خط الوسط، يشارك إسلام عيسى، محمد رضا بوبو، عمرو قلاوة، مروان عثمان، ومحمود زلاكة. بينما يقود خط الهجوم اللاعب فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو، عبد الرحمن بودي، حسين السيد، يوسف عفيفي، محمد صادق، أيمن موكا، محمد توني، مازن ياسر، وحسين حسني.

وعلى الجانب الآخر، بدأ فريق البنك الأهلي المباراة بتشكيلة تضم في حراسة المرمى عبد العزيز البلعوطي. يتكون رباعي خط الدفاع من أمير مدحت، داو سيريل، هشام صلاح، وإسحاق يعقوبو. في خط الوسط، يشارك كل من سعيدو سيمبوري، محمد فتحي، ومحمد إبراهيم. ويقود خط الهجوم كل من أسامة فيصل، ياو أنور، وأحمد ياسر ريان.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد صبحي، محمد عبد الغني، سيرجي أكا، أحمد النادري، سيد نيمار، أحمد مدبولي، محمد بسيوني، أحمد سعيد، وعبد اللطيف جريندو.

تُعد هذه البطولة ذات أهمية خاصة، وقد شهدت سيطرة ملحوظة من بعض الأندية في السنوات الأخيرة، حيث نجح فريق سيراميكا في التتويج بلقب آخر 3 نسخ من بطولة كأس الرابطة، محققًا الفوز على المصري وطلائع الجيش والبنك الأهلى على التوالي، أما لقب النسخة الأولى من البطولة فقد كان من نصيب فريق مودرن سبورت.