شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتجاهل مسابقتي 2008 و2010 في الكرة النسائية بتعليمات القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاهل الاتحاد المصرى لكرة القدم مسابقتى مواليد 2008 و2010 فى الكرة النسائية للموسم الكروى الجديد، ضمن الشروط والتعليمات الجديدة للقيد.

وفتح الاتحاد المصرى لكرة القدم باب القيد الصيفي للاعبين لمختلف الأندية أمس الأربعاء الموافق 11 يونيو، حيث تُعد هذه الخطوة إيذانًا ببدء فترة الآنتقالات الصيفية التى تترقبها الأندية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد 2025/2026.

وقد جاءت شروط القيد كالتالي:

ألفريق الأول: يُسمح بقيد 35 لاعبة فى قائمة ألفريق الأول للموسم الجديد.

فرق الناشئات (مواليد 2007/1/1 وما بعدها): يمكن للأندية قيد 40 لاعبة ضمن هذه ألفئة العمرية التى تُعد من الأعمدة الأساسية لفرق الشباب.

فرق الناشئات (مواليد 2009/1/1 وما بعدها): تتيح هذه ألفئة، التى تضم 40 لاعبة، ألفرصة للأندية لتطوير المواهب الواعدة.

فرق الناشئات (مواليد 2011/1/1 وما بعدها): تستوعب هذه ألفئة 40 لاعبة أيضًا، مما يضمن وجود قاعدة عريضة من اللاعبات الأصغر سنًا.

البراعم (مواليد 2013/1/1 وما بعدها): خُصصت هذه ألفئة، التى تتسع لـ 40 لاعبة، لاكتشاف ورعاية المواهب المبكرة فى كرة القدم النسائية.