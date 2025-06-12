شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد 4 ملايين يورو للموافقة على احتراف حسام عبد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء حددوا مبلغ 4 ملايين يورو،كرقم مبدئى للموافقة على رحيل حسام عبد المجيد مدافع الفريق الكروي الأول،خاصة بعدما أكد اللاعب رغبته القوية بخوض تجربة الاحتراف.

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الزمالك يرغب في تحقيق أكبر استفادة مادية حال اتخاذ قرار الموافقة على احتراف اللاعب،مشيراً إلى أن النادى الأبيض لن يوافق على أي عروض لا تلبى طموحات النادى،خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وتلقى عبد المجيد عروضًا من أندية سيسكا موسكو وزينيت سانت بطرسبرج بالدورى الروسى، كما أن هناك ناديا آخر بـ الدورى البلجيكى أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يفاضل اللاعب بين تلك العروض لاختيار الأفضل بينها لتقديمه للنادى للحصول على الضوء الأخضر للخروج إلى الاحتراف الخارجي.

ويرغب مسئولو الزمالك حالياً في تعديل وتمديد تعاقد حسام عبد المجيد، حيث إن عقد اللاعب ينتهى أخر موسم 2027، حيث ترى الإدارة ضرورة تمديد التعاقد لوقت أكبر في ظل التطور الكبير الذى ظهر به اللاعب في الفترة الأخيرة، وضعف المقابل المادى الذى يحصل عليه حاليًا وهو ما لا يتماشى مع إمكانياته وعطاءه داخل الملعب وفى نفس الوقت تحصينه من إغراءات النادى الأهلى،وقطع الطريق على الأنباء التي تداولت دخول مسئولو المارد الأحمر في مفاوضات لضمه إلا أن اللاعب طلب تأجيل هذا الملف لحين دراسة عروض الاحتراف الخارجي وحسم مصيره في المرحلة المقبلة،وهو الأمر الذى دفع مسئولي القلعة البيضاء إلى تحديد 4 ملايين يورو كرقم مبدئى للموافقة على طلبه.