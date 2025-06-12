شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 12-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 12-6-2025،العديد من الأحداث المهمة على رأسها،حقق فريق الإسماعيلى المركز الثالث ببطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على إنبى، بهدفين نظيفين.

أحمد سالم: الزمالك لم يتخل عن أحمد حمدى والتحقيق في التجاوزات فور عودته

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي لم يتخلَّ عن لاعب الفريق أحمد حمدي منذ إصابته بالرباط الصليبي.

اتحاد الكرة يقرر إلغاء مسابقتي 2008 و2010 في الكرة النسائية

فتح الاتحاد المصرى لكرة القدم باب القيد الصيفي للاعبين لمختلف الأندية أمس الأربعاء الموافق 11 يونيو.

الإسماعيلى يحصد 2 مليون جنيه بعد الفوز بالمركز الثالث لـ كأس عاصمة مصر

يحصد فريق الإسماعيلى مكافأة قدرها 2 مليون جنيه بعد الحصول على المركز الثالث لبطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على إنبى في المباراة التي جمعتهم عصر اليوم ،الخميس، بإستاد السلام.

يحيى عطية الله: إمام عاشور والشحات الأقرب لي في الأهلي والمنافسة مع معلول شرف

كشف المغربى يحيى عطية الله لاعب فريق الاهلى والمعار من فريق سوتشي الروسي أن الثنائى إمام عاشور وحسين الشحات من أقرب اللاعبين له.

الإسماعيلي يهزم إنبي 2 - 0 ويحصد المركز الثالث بكأس عاصمة مصر

حقق فريق الإسماعيلى المركز الثالث ببطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على إنبى، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد السلام الدولى.

فيفا يحصل على توقيعات لاعبي الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية

وقّع لاعبو الأهلي على العديد من القمصان الخاصة بالفريق، من أجل تسليمها إلى مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الزمالك يكشف سبب حرمان صلاح مصدق من كأس العالم للأندية

كشف مصدر بنادى الزمالك عن سبب عدم الرد على العرض الذى تلقاها النادى من الوداد المغربى، لضم صلاح مصدق لاعب الفريق خلال الأيام الماضية ، و بالتحديد قبل كأس العالم للأندية.

بيراميدز عن التفاوض مع موكوينا: تقرير كاذب لتسويق المدرب ويورتشيتش مستمر

نفي نادى بيراميدز ما كشفته تقارير صحفية في جنوب أفريقيا عن الدخول في مفاوضات مع الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني السابق لنادى الوداد المغربى تمهيدا لقيادة الفريق بداية من الموسم الجديد.

تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يقرر تحويل أحمد حمدي للتحقيق

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تحويل أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للتحقيق نظراً لما بدر منه تجاه النادي في الساعات الماضية، علي أن تُعرض نتيجة التحقيق مع اللاعب على مجلس الإدارة.

جراديشار جاهز لتدعيم الأهلي أمام إنتر ميامي وينافس وسام على المشاركة أساسيا

أصبح السلوفيني نيتس جراديشار، جاهزا للمشاركة في مباراة انتر ميامي يوم الأحد المقبل، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض اللاعب بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي الأخيرة.