شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس عاصمة مصر يرفض الصيام التهديفي للمرة الرابعة على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض نهائي كاس عاصمة مصر الصيام التهديفي في النهائي الرابع على التوالي بعدما سجل فريق سيراميكا هدفه في مرمى البنك الأهلى في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الخميس، على استاد السلام، فى المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الرابعة.

وشهدت النهائيات الثلاثة السابقة تسجيل أهداف بالجملة ففي نهائي 2022 شهد استاد القاهرة الدولي مباراة مثيرة بين مودرن سبورت وغزل المحلة، انتهت بفوز كاسح لمودرن سبورت بنتيجة 5-1.

وفي نهائي 2023 على أرضية ملعب برج العرب، التقى سيراميكا كليوباترا والمصري في نهائي لم يقل إثارة عن سابقه، تمكن سيراميكا من الفوز بنتيجة 4-1.

وفي نهائي 2024، استضاف استاد الدفاع الجوي النهائي الثالث على التوالي، والذي جمع بين سيراميكا وطلائع الجيش، وواصل سيراميكا كليوباترا هيمنته، وتمكن من الفوز بنتيجة 3-1

وصل فريق سيراميكا لنهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة فى مجموع المباراتين، فيما وصل البنك الأهلى عقب تفوقه على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

دخل فريق سيراميكا المباراة بتشكيلة تضم في حراسة المرمى محمد بسام، ويقود رباعي خط الدفاع كل من محمد شكري، چاست آرثر، رجب نبيل، وأحمد هاني. في خط الوسط، يشارك إسلام عيسى، محمد رضا بوبو، عمرو قلاوة، مروان عثمان، ومحمود زلاكة. بينما يقود خط الهجوم اللاعب فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو، عبد الرحمن بودي، حسين السيد، يوسف عفيفي، محمد صادق، أيمن موكا، محمد توني، مازن ياسر، وحسين حسني.

وعلى الجانب الآخر، بدأ فريق البنك الأهلي المباراة بتشكيلة تضم في حراسة المرمى عبد العزيز البلعوطي. يتكون رباعي خط الدفاع من أمير مدحت، داو سيريل، هشام صلاح، وإسحاق يعقوبو. في خط الوسط، يشارك كل من سعيدو سيمبوري، محمد فتحي، ومحمد إبراهيم. ويقود خط الهجوم كل من أسامة فيصل، ياو أنور، وأحمد ياسر ريان.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد صبحي، محمد عبد الغني، سيرجي أكا، أحمد النادري، سيد نيمار، أحمد مدبولي، محمد بسيوني، أحمد سعيد، وعبد اللطيف جريندو.

تُعد هذه البطولة ذات أهمية خاصة، وقد شهدت سيطرة ملحوظة من بعض الأندية في السنوات الأخيرة، حيث نجح فريق سيراميكا في التتويج بلقب آخر نسختين من بطولة كأس الرابطة، محققًا الفوز على المصري وطلائع الجيش على التوالي، أما لقب النسخة الأولى من البطولة فقد كان من نصيب فريق مودرن سبورت.

وأُعلن أن إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 سيصل إلى 25 مليون جنيه مصري، ويُعد هذا الرقم من أعلى الجوائز المخصصة لبطولات كرة القدم المحلية، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه المسابقة.

وسيحصل كل نادٍ يشارك في البطولة على مبلغ قدره 400 ألف جنيه مصري لمجرد المشاركة، وهو ما يشجع الأندية على الانضمام ويزيد من جاذبية البطولة.

وقد تم تحديد الجوائز المالية للمراكز الأولى كالتالي:

البطل: 10 ملايين جنيه مصري.

الوصيف: 4 ملايين جنيه مصري.

المركز الثالث: 2 مليون جنيه مصري.

المركز الرابع: 1.5 مليون جنيه مصري.

تاريخ البطولة والأبطال السابقون

