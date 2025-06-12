شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن افتتاح فرعين جديدين لأكاديمياته فى محافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لنشر وتوسيع أكاديميات كرة القدم، افتتح النادي اليوم الخميس فرعين جديدين للأكاديمية داخل محافظة الشرقية، وتم افتتاح الفرع الأول في محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق، وبالتحديد في استاد الجامعة، بينما الثاني داخل مركز شباب "منية المكرم وكفر محمد إسماعيل" بمدينة فاقوس.

يأتي ذلك استكمالًا لخطة الزمالك في نشر الأكاديميات الرسمية الخاصة به بمختلف محافظات الجمهورية، بجانب الدول العربية، وذلك في ظل افتتاح عدة فروع سابقة داخل مصر وخارجها، من بينها فرع المنصورة، وشربين، والسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار حرص النادي على اكتشاف المواهب، وتأكيدًا على مكانته كأحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط.

وشهد افتتاح الفرعين الجديدين اليوم حضور كل من هشام يكن، المدير الفني لأكاديميات نادي الزمالك، وزياد البارودي، مدير أكاديميات النادي، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق رؤية النادي الفنية والإدارية في جميع الفروع.

ومن المقرر أن يفتتح نادي الزمالك العديد من الفروع قريبًا داخل مصر في حلوان ومدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى فرع بمدينة السادس من أكتوبر، وفرع داخل محافظة أسيوط باستاد الجامعة، وفرع الخانكة بمحافظة القليوبية، وفرع بمدينة العاشر من رمضان.

وعلى الصعيد الخارجي، تمتد فروع الأكاديمية إلى المملكة العربية السعودية، بجانب عدة فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدن أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة.