شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثلاثي على ثنائي زد الأجنبي خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

دخل الثنائي رشيد احمد وديلسون كاموني لاعبا زد حسابات أكثر من نادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفهما، لاسيما مع وجود نية لدى نادي زد في تسويق الثنائي وضم لاعبين أجانب بجودة أعلى.

ويهتم أندية غزل المحلة والمقاولون العرب والجونة بضم الثناي رشيد احمد وديلسون كاموني في الصيف الجاري، ويتفاوض مسئولو هذه الأندية مع إدارة زد من أجل ضم الثنائي على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وحدد مسئولو نادي زد يوم 20 يونيو الجاري موعدا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد الحصول على راحة سلبية منذ نهاية مايو الماضي، عقب نهاية منافسات الموسم الماضي ومبارياته في مسابقة الدوري المصري بمجموعة الهبوط.

ويتولى محمد شوقي القيادة الفنية لفريق زد بدءا من فترة الإعداد يوم 20 يونيو الجاري، عقب عودته من أمريكا.

وقرر مجلس إدارة نادي زد تعيين محمد شوقي نجم الأهلي السابق، مديراً فنياً للفريق في الموسم المقبل خلفا لـ حمادة صدقي الذي كان يتولى القيادة الفنية بشكل مؤقت في المرحلة النهائية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

وتم الاستقرار على الجهاز المعاون لمحمد شوقي في تدريب زد وهم عادل مصطفى مدرب عام ومصطفى إبراهيم مدرب ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمى،مع بقاء الجهاز الطبي والإداري بدون تغيير.

ويترقب مسئولو نادي زد عودة محمد شوقي من أمريكا لعقد جلسة معه والاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتحضير للموسم الجديد والصفقات التي يحتاجها، حيث يتواجد لتحليل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.