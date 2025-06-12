الامارات | الرياضي اللبناني يحسم موقعة شباب الأهلي.. ويتأهل لنهائي «سلة أبطال آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب فريق الرياضي اللبناني خطوة إضافية للحفاظ على لقبه بطلاً لـ «دوري أبطال آسيا» لكرة السلة، بفوزه على شباب الأهلي بنتيجة (100-78)، في مباراة جمعتهما اليوم الخميس، على صالة «كوكا كولا أرينا» في نصف نهائي النسخة الثانية من البطولة التي تستضيفها دبي، منذ السابع من الشهر الجاري، ويسدل الستار عنها يوم غدٍ.

وضرب الرياضي بفوزه، موعداً في الثامنة من مساء غدٍ مع فريق «أوتسونوميا بريكس» الياباني، بعد أن نجح الأخير بدوره في تخطي عقبة الدور نصف النهائي، بإقصائه مفاجأة البطولة فريق «برانكوز» المنغولي، والفوز عليه بنتيجة (93-71).

ويسبق المباراة النهائية، لقاء المركزين الثالث والرابع الذي يجمع في الخامسة من عصر اليوم، بين فريقي شباب الأهلي و«برانكوز» المنغولي.

وعرف الرياضي اللبناني كيفية تخطي عقبة شباب الأهلي، بعد ان احكم لاعبي الفريق البيروتي قبضتهم على مجريات الشوط الأول وحسم الربعين الأول والثاني لصالحهم بواقع (20-18 و29-22).

ومع انطلاق الشوط الثاني ضغط شباب الأهلي ونجح لاعبيه في تقليص الفارق بنيلهم الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (25-24)، إلا أن خبرات بطل آسيا كانت كفيلة في استعادة الرياضي لاتزانه وحسم الربع الرابع (27-13)، والفوز بالمباراة والعبور للعام الثاني على التوالي إلى نهائي البطولة.