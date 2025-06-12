شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عمرو وردة مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل الحديث المتزايد عن مسيرة اللاعبين الدوليين، نسلط الضوء على الأرقام التي حققها عمرو وردة بقميص منتخب مصر الأول لكرة القدم.

بدأ عمرو وردة مشواره في النادي الأهلي، ولعب لصفوف الاتحاد السكندري، وخاض عدة تجارب في أوروبا أبرزها بالدوري اليوناني تنقّل فيها بين أندية مثل باوك، ولاريسا، وأتروميتوس الذى انتهى عقده معه بنهاية الموسم الجاري.

بدأ عمرو وردة مشواره الدولي مع الفراعنة في عام 2015، ومنذ ذلك الحين، خاض 30 مباراة بقميص المنتخب الوطني، وعلى الرغم من مشاركاته المتعددة، إلا أنه سجل هدفًا وحيدًا خلال هذه المباريات.

تنوعت الأدوار التي لعبها وردة داخل الملعب، حيث شارك في مركزي المهاجم والجناح الأيسر، مما يعكس مرونته التكتيكية، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 600 ألف يورو.

تبقى مسيرة عمرو وردة مع المنتخب المصري محل نقاش، بين من يرى في مشاركاته إضافة للفريق ومن يتطلع إلى مساهمات تهديفية أكبر من لاعب بمثل هذه الإمكانيات.