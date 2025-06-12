شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو غزل المحلة ينتظرون مستحقاتهم المتأخرة قبل بداية الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر لاعبو فريق غزل المحلة الحصول على مستحقاتهم المتأخرة قبل بداية الاستعداد للموسم الجديد حيث يتبقى للاعبين قسطين بجانب نسبة المشاركة المقدرة 25% من عدد المباريات الموسم المنتهى.

من جانب أخر، أنهى مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم الاتفاق مع علاء عبد العال المدير الفني السابق للجونة لتولى القيادة الفنية للفريق المحلاوي الموسم المقبل، عقب انتهاء الاختلافات فى وجهات النظر بين الطرفين، والإعلان عن الأمر خلال الساعات المقبلة.

وعقد مسئولو غزل المحلة جلسة مع علاء عبد العال لإنهاء كافة التفاصيل بينهما ويعمل حالياً عبد العال على تشكيل الجهاز المعاون له للإعلان عنه وبداية فترة الإعداد.

وتولى قيادة فريق غزل المحلة الموسم الماضى 4 مدربين وهم أحمد عيد عبد الملك وشوقى غريب والقبرصى بابا فاسيليو ومحمد عودة ، واحتل غزل المحلة المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز الموسم المنتهى برصيد 23 نقطة.