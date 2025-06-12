شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر للسيدات يشيد بالتقدم التاريخي في تصنيف فيفا: "الأكثر عالميًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد رمضان، المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات، عن سعادته وفخره بالتقدم اللافت الذي حققه المنتخب في التصنيف الدولي الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقفز منتخب مصر للسيدات 7 مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الخميس للمنتخبات الوطنية، حيث تقدم إلى المركز الـ 93 عالميًا بدلاً من المركز الـ 100، وذلك بعدما تفوق على منتخب الأردن بنتيجة 3 – 0 و5 – 1 على الترتيب ودياً.

وأشاد رمضان عبر صفحته على فيسبوك، بالقفزة النوعية التي حققها الفريق، مؤكدًا أن منتخب مصر للسيدات أصبح الأكثر تقدمًا عالميًا، بعد أن صعد سبع مراكز في التصنيف.

وقال رمضان: "ألف مبروك لمنتخب مصر للسيدات هذا التقدم الكبير في الترتيب الدولي، إنه إنجاز يعكس العمل الشاق والتفاني من الجميع".

وتابع: "أتوجه بالشكر الجزيل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على دعمه المتواصل، وإلى اللاعبات اللاتي أظهرن روحًا قتالية عالية وإصرارًا على تحقيق الأفضل، وإلى الجهاز الفني بأكمله على جهودهم الدؤوبة والمثمرة."

يُعد هذا التقدم دليلاً على التطور المستمر الذي تشهده كرة القدم النسائية المصرية، ويضع المنتخب على المسار الصحيح نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين القاري والدولي.