شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم: الزمالك لم يتخل عن أحمد حمدى والتحقيق في التجاوزات فور عودته والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة لم يتخلَّ عن لاعب الفريق أحمد حمدي منذ إصابته بالرباط الصليبي في مايو 2024، موضحًا أن كل ما يخص حالته العلاجية كان تحت إشراف ورعاية النادي بشكل كامل.

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية لـ قناة الزمالك: "منذ إصابة أحمد حمدي، والزمالك ملتزم تمامًا بدعمه سواء في الفحوصات أو العلاج أو التأهيل،واللاعب سافر إلى الإمارات ثم إلى ألمانيا للاطمئنان على حالته، وجميع الإجراءات تمت برعاية كاملة من إدارة النادي".

وأضاف: "كل ما أثير عن تأخير في التحويلات المالية لا يعني أن هناك تقصيرًا من الزمالك، بل تم إرسال صورة الشيك والتحويل للدكتور محمد أسامة أمس، الأربعاء، وقد يكون هناك تأخير بسيط في الوصول بسبب الإجراءات البنكية، وهو أمر وارد، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة قرر تحويل اللاعب للتحقيق فور عودته، بعد تصريحاته الأخيرة التي اعتبرها النادي تجاوزًا غير مقبول".

ووجه المتحدث الرسمي تصريحاته برسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، قائلًا: "نثق أن القادم سيكون أفضل بإذن الله،الإدارة تدرس كل الملفات بعناية، سواء تدعيم الفريق أو اختيار المدير الفني الجديد،وهدفنا هو بناء فريق قوي قادر على المنافسة".

واختتم: "نطلب من الجماهير الصبر وعدم الاستعجال، لأن القرارات التي تُتخذ تحت الضغط قد لا تكون في مصلحة النادي،دعم الجماهير هو الوقود الحقيقي للنجاح، كما حدث في بطولة كأس مصر، وبدعمكم سنحقق المزيد من البطولات في الموسم المقبل".