شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يقضى إجازته فى تونس بعد التتويج بكأس مصر مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يقضى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك إجازته فى تونس حالياً،بعد التتويج ببطولة كأس مصر مع الفريق الأبيض على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

في سياق متصل حددت لجنة التخطيط بالزمالك موقفها بشأن التونسي سيف الدين حيث أوصت اللجنة بتسويق اللاعب لتحقيق أكبر استفادة على المستوى المادى وكذلك الفنى بإفساح مكان للاعب أجنبى من الصفقات الجديدة التى يسعى النادى للتعاقد معهم فى الصيف.

ومن المقرر أن يحسم مجلس الزمالك مصير الجزيرى وفقا لما ستشهده الأيام المقبلة من جلسة بين الإدارة ولجنة التخطيط وكذلك المدير الرياضى الجديد المقرر أن يكون مسئولا عن التعاقدات والصفقات أيضا.

وكان مصدر بالزمالك كشف أن الجزيرى وقع على عقوده مع الزمالك خلال الأشهر الماضية،و لكن توثيقها في اتحاد الكرة يكون بنهاية الموسم الجارى، ومتوقف على قرار باستمراره.

وأضاف المصدر أنه حال التعاقد مع صفقة قوية ، لن يتم توثيق العقود، ويتم رحيل اللاعب عن الأبيض لإفساح مكان في القائمة للاعبين الأجانب المقرر التعاقد معهم في الصيف، في المقابل حال الفشل في ضم صفقة سوبر يتم توثيق العقود ثم خروج اللاعب للإعارة.