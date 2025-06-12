شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحصد 2 مليون جنيه بعد الفوز بالمركز الثالث لـ كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصد فريق الإسماعيلى مكافأة قدرها 2 مليون جنيه بعد الحصول على المركز الثالث لبطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على إنبى في المباراة التي جمعتهما اليوم ،الخميس، بإستاد السلام، فيما سيحصل إنبي صاحب المركز الرابع عل مكافآة قدرها مليون و500 ألف جنيه، فيما يحصد البطل على 10 مليون جنيه أما الوصيف فيحصل على 4 مليون جنيه.

ويلعب سيراميكا مع البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم على ملعب السلام في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وحقق الإسماعيلى المركز الثالث ببطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على إنبى، بهدفين نظيفين فى مباراة تحديد المركز الثالث فى ختام مبارياتهما فى كأس عاصمة مصر.

جاءت أحداث الشوط الأول سجالا بين الفريقين، في محاولة كلا منهما في تسجيل هدف التقدم ولكن بدون خطورة حقيقية على المرميين واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وسجل محمد عبد السميع هدف تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 73 من عمر المباراة، وعزز نادر فرج تقدم الدراويش بالهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من عمر الوقت بدل الضائع من زمن المباراة واستمرت النتيجة بتقدم الدراويش 2-0 حتى نهاية المباراة وحصد المركز الثالث بكأس عاصمة مصر.