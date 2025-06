شكرا لقرائتكم خبر بجوائز تفوق 70 مليون دولار.. كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يرفع سقف المنافسة عالميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم عن قيمة الجوائز الإجمالية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، والتي تزيد عن 70 مليون دولار. وتُعد البطولة الحدث الأكبر عالميًا في قطاع الرياضات الإلكترونية، وتقام في نسختها الثانية بالرياض خلال الفترة من 7 يوليو حتى 24 أغسطس المقبل، مما يعد عشاق التحدي والمنافسة بصيفٍ حافل بالمنافسات النخبوية.

وتعزز الجائزة، التي تُعد الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية، مكانة البطولة كإحدى أبرز الفعاليات التنافسية على مستوى العالم، كما تؤكد التزام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بدعم النمو المستدام لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وشهدت الجائزة زيادة قدرها 10 ملايين دولار مقارنةً بالنسخة الافتتاحية التي أُقيمت الصيف الماضي، مما يشكل خطوة بارزة في جهود المؤسسة لتعزيز نمو القطاع عالميًا، مع توفير فرص مهنية أكثر استدامة من شأنها إحداث تغيير في حياة اللاعبين المحترفين والأندية من جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، قال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: " تعكس الجوائز الضخمة التي يزيد مجموعها على 70 مليون دولار، إلى جانب التزامنا ببرنامج دعم الأندية والعقود طويلة الأمد مع الناشرين؛ رؤيتنا الراسخة لمواصلة النمو عامًا بعد آخر. كما نهدف إلى منح اللاعبين والأندية والناشرين وجميع الأطراف المعنية الاستقرار اللازم للاستثمار في مستقبل كأس العالم للرياضات الإلكترونية. ورغم أن ما تقدمه الجائزة يعد رقمًا ضخمًا وقادرًا على تغيير حياة الكثيرين، إلا أن رؤيتنا تتجاوز مجرد رفع قيمة الجوائز، إذ نطمح إلى توفير مزيد من الفرص للاعبين والجماهير على مختلف الأصعدة، إلى جانب تعزيز استدامة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية لصالح الأجيال القادمة".

وفيما يخص تفاصيل نسخة هذا العام، تم الإعلان عن 25 بطولة في 24 لعبة حتى الآن، بما فيها أربع ألعاب جديدة هي: (الشطرنج - Crossfire - FATAL FURY: City of the Wolves VALORANT). وستجمع البطولة في نسختها لعام 2025 أكثر من 2,000 لاعب محترف و200 من أندية النخبة في أكبر منافسة من نوعها في هذا المجال، كما توفر الجوائز المالية الضخمة فرصًا استثنائية لمكافأة عدد أكبر من اللاعبين والأندية في أكبر حدث عالمي للرياضات الإلكترونية.

من جهة أخرى، ستُخصص 27 مليون دولار من إجمالي الجوائز لبطولة الأندية، وهي صيغة تنافسية مبتكرة متعددة الألعاب تُمنح لأفضل 16 ناديًا وفقًا لأدائهم العام، حيث يحصل الفائز في نسخة 2025 على 7 ملايين دولار، مع توزيع المبلغ المتبقي على ثلاث فئات رئيسية: بطولات الألعاب، وجوائز أفضل لاعب، وجوائز التصفيات المؤهلة، إلى جانب تخصيص أكثر من 38 مليون دولار مجموع جوائز لبطولات الألعاب المتنوعة. بالإضافة إلى تخصيص 450,000 دولار مكافآت لأفضل اللاعبين في مختلف المسابقات، ومنح أكثر من 5 ملايين دولار لجوائز التصفيات، التي تقام بالتعاون مع الناشرين والمنظمين المعتمدين لتحديد المتأهلين للبطولة.

واستقطبت النسخة الافتتاحية من كأس العالم للرياضات الإلكترونية عام 2024 أكثر من 500 مليون مشاهد عبر الإنترنت و2.6 مليون زائر إلى بوليفارد رياض سيتي. وعلى مدار منافسات البطولة، برز اسم Falcons في ترتيب الفرق بحلوله ضمن المراكز الثلاثة الأولى في 10 بطولات مختلفة، بالإضافة إلى فوزه بالمركز الأول في ثلاثٍ منها. ونجح الفريق بجمع 5,665 نقطة، مما أهله للفوز بلقب بطولة الأندية والجائزة البالغة 7 ملايين دولار. أما فريق Liquid من أمريكا الشمالية، فقد حلّ في المركز الثاني برصيد 2,545 نقطة، بينما جاء فريق BDS الفرنسي في المركز الثالث برصيد 2,000 نقطة.

ومن جانبه قال مساعد الدوسري، ‏رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لـ Team Falcons: "يمثل تتويجنا بلقب بطولة الأندية وفوزنا بالجائزة البالغة 7 ملايين دولار في النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، علامة فارقة في مسيرتنا الاحترافية. لقد كانت المنافسة على أرضنا وأمام جمهورنا، الذي أشعل المدرجات بحماسه وهتافاته، دافعًا قويًا لنواصل السعي نحو حلم التتويج. نحن فخورون لأننا استطعنا أن نرسم البسمة على وجه المشجعين السعوديين، وبفضل الخبرة والأرباح التي اكتسبناها في العام الماضي، تمكنّا من تعزيز نجاحنا، ونسعى لمواصلة هذا المشوار المكلل بالإنجازات في النسخة المقبلة".

أما بالنسبة لستيف أرهانسيت، الرئيس التنفيذي المشارك لـ Team Liquid، فقد صرّح قائلًا: "مثّلت مشاركتنا في النسخة الافتتاحية من كأس العالم للرياضات الإلكترونية محطةً بارزة في مسيرة 24 عامًا حافلة بالإنجازات، حيث حصلنا على المركز الثاني في بطولة الأندية 2024. وقد وجهنا جزءًا من أرباحنا نحو التوسع في رياضات إلكترونية جديدة، كانت آخرها الشطرنج. ومع الاستمرار في تعزيز حضورنا العالمي، بما فيها منطقة جنوب شرق آسيا، وبما نمتلكه من خبرة وزخم وفريق قوي اكتسبناه على مدار العام الماضي، فإننا نثق بقدرتنا على تحقيق لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025".

وتتضمن تشكيلة الألعاب في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 حتى الآن، بالترتيب الأبجدي: Apex Legends، Call of Duty: Black Ops 6، Call of Duty: Warzone، Chess، Counter-Strike 2، Crossfire، Dota 2، EA Sports FC 25، FATAL FURY: City of the Wolves، Free Fire، Honor of Kings، League of Legends، Mobile Legends Bang Bang، Overwatch 2، PUBG BATTLEGROUNDS، PUBG Mobile، Rainbow Six Siege، Rennsport، Rocket League، Starcraft ||، Street Fighter 6، Teamfight Tactics، VALORANT

وإلى جانب الجوائز الكبيرة، تسعى مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى تعزيز دعمها الكامل لقطاع الرياضات الإلكترونية عبر سلسلة من الشراكات مع مختلف الدوريات والمسابقات. وتتضمن أحدث هذه الاتفاقيات تعاونًا مع Riot Games وActivision وCapcom، حيث ستقدم المؤسسة الدعم للمسابقات الخارجية من خلال توفير موارد تساهم في تحقيق الاستقرار لمنافسات الرياضات الإلكترونية وقطاع الألعاب بشكل عام، وفي الوقت نفسه، توسيع نطاق الفرص المتاحة للاعبين للتأهل والمشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية كل عام.

كما أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن انضمام 40 ناديًا بارزًا إلى برنامج دعم الأندية الذي يهدف إلى توفير دعم مالي لمساعدة الأندية على تعزيز علاماتها التجارية وزيادة انتشارها على مستوى العالم. وتضم قائمة تلك الأندية: 100 Thieves، All Gamers، Bilibili Gaming، Cloud9، Edward Gaming، EVOS، FaZe Clan، Fnatic، FURIA، G2 Esports، Gaimin Gladiators، Gen.G، Gentle Mates، HEROIC، JD Gaming، Karmine Corp.، Movistar KOI، LEVIATAN، LOUD، MOUZ، NAVI، NIP.eStar، ONIC، POWR، REJECT، S8UL، Sentinels، T1، Team BDS، Team Falcons، Team Liquid، Team RRQ، Team Secret، Team Spirit، Team Vitality، Twisted Minds، Virtus.pro، Weibo Gaming، Wolves Esports، ZETA DIVISION.

يُذكر أن العاصمة الرياض تستضيف من 23 إلى 24 أغسطس المقبل مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025، وهو حدث رئيسي يجمع نخبة من القادة العالميين في قطاعات: الرياضات الإلكترونية، والألعاب، والتكنولوجيا، وذلك لرسم ملامح مستقبل قطاع الرياضة والترفيه على مستوى العالم. ويشكّل هذا المؤتمر جسرًا يربط بين الشرق والغرب، حيث يجمع 1,500 من كبار الرواد وصناع القرار لإطلاق مبادرات عالمية بنّاءة ومناقشة سبل تطوير هذه القطاعات الواعدة واستشراف مستقبلها.