أوكرانيا تقاطع بطولة العالم للجودو لمشاركة بيلاروسيين تحت علمهما

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : لن تشارك أوكرانيا في بطولة العالم للجودو التي تنطلق الجمعة في بودابست احتجاجا على مشاركة رياضيَين بيلاروسيَين تحت علم بلدهما، للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لاوكرانيا.

يحضر البيلاروسيان ألكسندر سيدوريك وياهور فارابايو في قائمة المشاركين في فئة ما دون 90 كلغ تحت علم بلدهما، وهو الأمر الذي مُنعا من القيام به منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير 2022.

ووفقا للاتحاد الأوكراني للجودو، فإن قرارا من المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة (آي جي أف) في منتصف أيار/مايو، سمح للرياضيين البيلاروسيين في تمثيل بلدهم تحت علمهم اعتبارا من 1 حزيران/يونيو.

وهذا هو الاتحاد الدولي الأول المعترف به من اللجنة الأولمبية الدولية يسمح بشكل رسمي بمشاركة الرياضيين البيلاروس تحت العلم.

وسمح الاتحاد الدولي للعبة للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة بصفة محايدة تامة بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر 2022، قبل أن يفرض حظرا على مشاركتهم ضمن فرق رسمية للبلدين.

وقاطعت أوكرانيا بطولة العالم للجودو في عام 2023 بسبب مرسوم صادر عن وزارة الرياضة الأوكرانية يمنع الرياضيين في وفودها الرسمية من المشاركة في المسابقات التي تضم الروس أو البيلاروس.

تم تعديل هذا المرسوم في 26 تموز/يوليو 2023، وبات ينطبق فقط على "الرياضيين الذين يمثلون الاتحاد الروسي أو جمهورية بيلاروس"، مما يسمح لهم بالتنافس ضد الرياضيين تحت راية محايدة.

ولا يشارك أي من الرياضيين الأوكران في بطولة العالم للجودو لعام 2025، في حين يشارك الرياضيين الروس بصفة محايدة.

وحاولت وكالة فرانس استيضاح اللجنة الاولمبية الدولية لكنها لم تلق جوابا.