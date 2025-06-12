شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل وأنور وريان يقودون هجوم البنك الأهلى أمام سيراميكا بنهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا فى نهائي كأس عاصمة مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: أمير مدحت، داو سيريل، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: سعيدو سيمبوري، محمد فتحى، محمد ابراهيم

خط الهجوم: اسامة فيصل، ياو انور، احمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء: "احمد صبحى، محمد عبد الغني، سيرجي اكا، احمد النادري، سيد نيمار، احمد مدبولي، محمد بسيوني، احمد سعيد، عبد اللطيف جريندو".

ويلتقى سيراميكا مع البنك الأهلى في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس ، باستاد السلام الدولى، فى المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر.

يواجه فريق سيراميكا نظيره البنك الأهلى في نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة فى مجموع المباراتين، فيما واصل البنك الأهلى تفوق على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون جنيه، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا نجح في حصد اللقب في آخر نسختين، بينما حقق مودرن سبورت لقب النسخة الأولى.