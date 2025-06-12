شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله: إمام عاشور والشحات الأقرب لي في الأهلي والمنافسة مع معلول شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المغربى يحيى عطية الله لاعب الاهلى والمُعار من فريق سوتشي الروسي أن الثنائى إمام عاشور وحسين الشحات من أقرب اللاعبين له داخل الفريق الأحمر بالإضافة للاعبين المغاربه داخل مصر.

وعلق يحيي عطية الله خلال حديثة لقناة "أون سبورت" عن علاقته بالتونسى على معلول: " معلول أخويا وزميلي وأتمنى له التوفيق في مسيرته بعد الرحيل عن الأهلي، وهو لاعب كبير وحقق تاريخ كبير داخل القلعة الحمراء وكانت بينهما منافسة شريفة في كرة القدم ".

وأضاف يحيى عطية الله: من يلعب كرة القدم لابد أن يكون معتاد على الضغوطات وهذه متعة كرة القدم، تعلمت هذا الأمر من المدربين منذ الصغر كيفية التعامل مع الضغط في المباريات والبطولات وأنا أستطيع التأقلم مع أي لاعب بجواري أوأمامي في الملعب ونستطيع تقديم ما يفيد الفريق، وأتحدث مع جميع اللاعبين قبل المباريات من أجل يكون بينا تواصل في المباريات بشكل كبير لتقديم أداء مميز، وذلك يساعد كثير ويعطيني حلول".

وأشار يحيى عطية الله: " فريق الأهلي غني عن التعريف لأنه فريق عالمي الجميع يعرفه في مختلف العالم بسبب الإنجازات التي حققها الفريق الأحمر على الصعيد القارى والعالمى".

وأضاف يحيى عطية الله :والدتي متواجدة معى فى القاهرة فهي أول من يتصل بى قبل وعقب المباريات ولدى علاقة قوية بها ومن أكثر الاكلات التى أحبها في مصر الكشرى والفول ولكن لا أتناولهم دائما بسبب التدريبات ، كما أنني معتاد على الاكل المغربى".

وتابع يحيى عطية الله:" اللاعب الأسبانى سيرجيو بوسكيتس لاعب فريق أنتر ميامى من أفضل اللاعبين الأجانب، و أنتمى إلى أسلوب لعبه".

وأختتم يحيى عطية الله حديثه :" وليد الركراكى المدير الفني لمنتخب المغرب مدرب كبير ويعامل جميع اللاعبين مثل أشقائه ولا يحب الخسارة حتى في الألعاب الأخرى مثل البلياردو والبلاستيشن".