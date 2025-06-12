شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلى بنهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي ضمن نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مروان عثمان - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: "محمد كوكو - عبد الرحمن بودي - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - أيمن موكا - محمد توني - مازن ياسر - حسين حسني".

ويلتقى سيراميكا مع البنك الأهلى في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، باستاد السلام الدولى، فى المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر، وتنقل قناة أون سبورت مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

ويواجه فريق سيراميكا نظيره البنك الأهلى في نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة فى مجموع المباراتين، فيما واصل البنك الأهلى تفوق على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون جنيه، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا نجح في حصد اللقب في آخر نسختين، بينما حقق مودرن سبورت لقب النسخة الأولى.