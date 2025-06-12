شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهزم إنبي 2 - 0 ويحصد المركز الثالث بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الإسماعيلى المركز الثالث ببطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على إنبى، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد السلام الدولى، فى مباراة تحديد المركز الثالث فى ختام مبارياتهما فى كأس عاصمة مصر.

جاءت أحداث الشوط الأول سجالا بين الفريقين، في محاولة كلا منهما في تسجيل هدف التقدم ولكن بدون خطورة حقيقية على المرميين واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وسجل محمد عبد السميع هدف تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 73 من عمر المباراة، وعزز نادر فرج تقدم الدراويش بالهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من عمر الوقت بدل الضائع من زمن المباراة واستمرت النتيجة بتقدم الدراويش 2 / 0 حتى نهاية المباراة وحصد المركز الثالث بكأس عاصمة مصر.

جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عمر القط، محمد إيهاب، محمد نصر، عبد الله السعيد

الوسط: عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع، عبد الرحمن كتكوت

الهجوم: على الملوانى، حسن صابر، تراورى

البدلاء: عبد الرحمن محروس، نادر فرج، إبراهيم عبد العال، محمد خطارى، عبد الله حسن، إبراهيم النجعاوى، محمد زيدان، محمد وجدى، عمرو السعيد

بينما جاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، خالد أحمد، هشام عادل

الوسط: مودى ناصر، أحمد العجوز، زياد كمال، حامد عبد الله

الهجوم: رفيق كابو، أحمد زكى

البدلاء: رمضان مصطفى، محمد سمير سعد، صلاح زايد، محمد وليد جدو، محمد عماد، مهاب سامى، محمد سيد، مصطفى عارف، سيف الدين عصام.