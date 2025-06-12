شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يطمئن على بعثة الأهلي في أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

تلقى المهندس خالد مرتجي، رئيس بعثة النادي الأهلي في أمريكا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية إتصالًا هاتفيًّا من النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يطمئن فيه الأخير على فريق الأهلي واستعداداته قبل المشاركة في بطولة العالم للأندية.

وعبر رئيس لجنة الشباب والرياضة عن مساندته وكل أعضاء اللجنة والجماهير المصرية للنادي الأهلي في هذه المهمة التاريخية، متمنيًا أن يقدم العروض التي تليق به، ويحقق النتائج التي تسعد المصريين، ووجه المهندس خالد مرتجي الشكر للنائب محمود حسين، لاهتمامه وحرصه على التواصل مع بعثة الأهلي، والتأكيد على الوقوف خلف الفريق ولاعبيه للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة من فجر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة في ضربة البداية بكأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في الثالثة من فجر الأحد المقبل ، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو ووسام أبو علي.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.