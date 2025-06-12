شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتسلح بالمواجهات المباشرة أمام البنك الأهلى بنهائى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح فريق سيراميك بالمواجهات المباشرة أمام البنك الأهلى في المباراة التي تجمعهما في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد السلام الدولى، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم.

مواجهات سيراميكا والبنك الأهلى

وتعد مباراة اليوم هي الثالثة عشرة بين سيراميكا والبنك الأهلى في جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها في 12 مباراة، كانت الغلبة لفريق سيراميكا بـ7 انتصارات بينما فاز البنك الأهلى 3 مباريات وحسم التعادل مواجهتين، سجل لاعبو سيراميكا 20 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا أيضا من البنك الاهلى.

ويعد أحمد ياسر ريان هداف مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف، بعدما لعب للفريقين، حيث انتقل من سيراميكا إلى البنك الأهلى مع محمد إبراهيم في بداية هذا الموسم.

وتأهل سيراميكا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع البنك الأهلى الذى فاز على إنبى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.