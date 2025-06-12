شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زكي ورفيق كابو يقودان تشكيل إنبى أمام الإسماعيلى فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل المدير الفنى لفريق إنبى، تشكيل فريقه أمام فريق الإسماعيلى فى الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام الدولى، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى ختام مبارياتهما فى كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى..

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، خالد أحمد، هشام عادل

الوسط: مودى ناصر، أحمد العجوز، زياد كمال، حامد عبد الله

الهجوم: رفيق كابو، أحمد زكى

البدلاء: رمضان مصطفى، محمد سمير سعد، صلاح زايد، محمد وليد جدو، محمد عماد، مهاب سامى، محمد سيد، مصطفى عارف، سيف الدين عصام.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عمر القط، محمد إيهاب، محمد نصر، عبد الله السعيد

الوسط: عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع، عبد الرحمن كتكوت

الهجوم: على الملوانى، حسن صابر، تراورى

البدلاء: عبد الرحمن محروس، نادر فرج، إبراهيم عبد العال، محمد خطارى، عبد الله حسن، إبراهيم النجعاوى، محمد زيدان، محمد وجدى، عمرو السعيد