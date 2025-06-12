شكرا لقرائتكم خبر عن على الملوانى وتراورى فى هجوم الإسماعيلى أمام إنبى فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تشكيل فريقه أمام فريق إنبى فى الخامسة مساء اليوم الخميس، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى ختام مبارياتهما فى كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عمر القط، محمد إيهاب، محمد نصر، عبد الله السعيد

الوسط: عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع، عبد الرحمن كتكوت

الهجوم: على الملوانى، حسن صابر، تراورى

البدلاء: عبد الرحمن محروس، نادر فرج، إبراهيم عبد العال، محمد خطارى، عبد الله حسن، إبراهيم النجعاوى، محمد زيدان، محمد وجدى، عمرو السعيد

فى المقابل، يأمل حمزة الجمل المدير الفنى لفريق إنبى، فى مواصلة نتائجه الرائعة باستثناء خسارتى نصف النهائى، والفوز على الإسماعيلى وتحقيق المركز الثالث فى كأس عاصمة مصر.

ويسعى تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، فى قيادة الدراويش لتحقيق الفوز والحصول على المركز الثالث لإنهاء الموسم بشكل قوى لإسعاد جماهير الإسماعيلى.

فى المقابل، يأمل حمزة الجمل المدير الفنى لفريق إنبى، فى مواصلة نتائجه الرائعة باستثناء خسارتى نصف النهائى، والفوز على الإسماعيلى وتحقيق المركز الثالث فى كأس عاصمة مصر.