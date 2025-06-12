شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز عن التفاوض مع موكوينا: تقرير كاذب لتسويق المدرب ويورتشيتش مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفي نادى بيراميدز ما كشفته تقارير صحفية في جنوب أفريقيا عن الدخول في مفاوضات مع الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني السابق لنادى الوداد المغربى تمهيدا لقيادة الفريق بداية من الموسم الجديد، خلفًا للكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش رغم قيادة الفريق للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وقال مصدر مسؤول في بيراميدز لليوم السابع: "تقرير كاذب ولم نفاوض موكوينا، وهذه التقارير الكاذبة غرضها التسويق للمدرب بعد فشله مع الوداد المغربي".

تابع المصدر، أن الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مستمر مع نادي بيراميدز بعدما تم تجديد تعاقده لمدة موسم اخر قبل مواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتحديدا عقب مواجهة أورلاندو بايرتس.

وكانت شبكة قناة " sabcsport" الجنوب إفريقية قالت أن ممثلى نادى بيراميدز يتواجدون فى جنوب أفريقيا لعقد محادثات مع رولاني موكوينا لتدريب الفريق.

أضافت الشبكة أن مستقبل كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز غير معروف.

كان نادي الوداد الرياضي المغربي، قد أعلن فسخ عقده مع المدرب رولاني موكوينا بالتراضي بين الطرفين، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتصدر نادى بيراميدز قائمة الأندية الأفريقية والمصرية والعربية فى التصنيف الشهرى الصادر اليوم الأربعاء من الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء، وذلك بعدما توج بطلاً لبطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه.