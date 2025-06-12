شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه الجيش الرواندى غدا على برونزية بطولة BAL للسلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى مع نظيره الجيش الرواندى APR ، بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة إفريقيا لأندية السلة BAL ، التى تقام بجنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الاتحاد و نظيره الرواندى فى الثامنة من مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة.

وخسر الاتحاد السكندرى أمام بترو دى لواندا الأنجولى بنصف النهائي، بنتيجة 74-96 ، بعد أن صعد لنصف النهائي بالتغلب على الفتح الرباط المغربى الأحد الماضى ، وكان يترقب الفائز من مواجهة المنستيرى وبترو دى لواندا،و التى حسمها الأخير، ليلتقى مع زعيم الثغر.

ويشارك الاتحاد فى البطولة بقائمة تضم 12 لاعب وهم كل من أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد ، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا ، دينج دينج ، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل.