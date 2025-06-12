شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الخميس الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة ، على رأسها قرار الزمالك بتحويل أحمد حمدى للتحقيق، مباراة البنك الأهلى وسيراميكا بنهائى كأس عاصمة مصر.

الزمالك يحقق مع أحمد حمدى بعد العودة من ألمانيا

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، تطورات أزمة أحمد حمدي لاعب الفريق الكروي الأول، والاجراءات التي ستتبع فور عودته من ألمانيا للاطمئنان علي عملية الرباط الصليبي، وذلك بعدما اساء استخدام وسائل التواصل الإجتماعي فى انتقاد النادي.

تعرف على الأندية الممنوعة من القيد في الدوري المصري

بدأت أمس فترة القيد الصيفية للدوري الممتاز للموسم المقبل 2025 – 2026 ، وأنهى عدد من الأندية المديوينات المستحقة عليهم لإنهاء أزمة القيد على رأسهم الزمالك وبيراميدز ليتم الموافقة على فتح القيد لهم.

الأهلي يوافق على انضمام كريم نيدفيد إلى سيراميكا في صفقة بيكهام

أعطى مسئولو النادي الأهلي الضوء الأخضر لرحيل كريم نيدفيد لاعب الفريق الأحمر والانضمام إلى نادي سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن صفقة التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا، والذي انضم للأهلي قبل ساعات من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمشاركة رفقة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية .

المثلوثى يطير إلى الإمارات الأحد المقبل لاستكمال علاج الصليبى

يطير حمزة المثلوثى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى الإمارات الأحد المقبل لاستكمال علاجه من جراحة الرباط الصليبى التي يخضع لها خلال الأشهر الماضية، والتي غيبته عن الفريق خلال المباريات.

سيراميكا يواجه البنك الأهلى اليوم في نهائي كأس عاصمة مصر

يواجه فريق سيراميكا في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق البنك الأهلى على استاد السلام الدولى، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم.

الزمالك يكشف تفاصيل تكاليف سفر أحمد حمدى لألمانيا

شهدت الساعات الماضية حالة من الغموض من جانب أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بعد نشره عدة منشورات عبر صفحاته بالسوشيال ميديا، تزامنا مع سفره إلى ألمانيا للاطمئنان على حالته الصحية بعد التعافى من الربط الصليبى وعودته مرة أخرى إلى الملاعب.

تريزيجيه يحجز مكانا في تشكيل الأهلي الأساسي أمام انتر ميامي

اقترب محمود تريزيجيه لاعب الأهلي من المشاركة أساسيا في مباراة فريقه أمام انتر ميامي صباح الأحد المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، بعد ظهوره بشكل جيد في مباراة باتشوكا الودية.

