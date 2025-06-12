شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار جاهز لتدعيم الأهلي أمام إنتر ميامي وينافس وسام على المشاركة أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

أصبح السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الأهلي، جاهزا للمشاركة في مباراة انتر ميامي يوم الأحد المقبل، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض اللاعب بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي الأخيرة، ضمن تحضيرات الفريق الأحمر لمواجهة بطل أمريكا في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية.

وحرص الجهاز الطبي للأهلي على تجهيز جراديشار ليصبح على أتم الجاهزية الطبية قبل مباراة انتر ميامي، وينافس الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق على الماركة أساسيا في مباراة انتر ميامي.

يذكر أن وسام أبو علي انضم للفريق الأحمر مساء أمس الأربعاء، بعدما تأخر وصوله، نظرا لارتباطه بأداء مباراتين مع منتخب فلسطين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.