شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مواجهات طارق مصطفى وعلى ماهر قبل نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق البنك الأهلى في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق سيراميكا على استاد السلام الدولى، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم.

طارق مصطفى وعلى ماهر

مواجهة جديدة ستجمع بين طارق مصطفى مدرب البنك الأهلى وعلى ماهر مدرب سيراميكا في نهائى كأس عاصمة مصر، والتي ستكون السابعة بينهما في جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها في 6 مباريات.

ونجح طارق مصطفى "البنك الأهلى فقط" في التفوق خلال المباريات بـ3 انتصارات فيما حقق على ماهر "المصرى وسيراميكا" انتصارا وحيدا كان مع المصرى، وحسم التعادل مواجهتين، سجلت أندية طارق مصطفى 16 هدفا بينما سجلت أندية على ماهر 9 أهداف فقط.

وتأهل سيراميكا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع البنك الأهلى الذى فاز على إنبى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ويأمل على ماهر في تحقيق اللقب الثانى له في كأس عاصمة مصر والثالث لفريق سيراميكا، حيث نجح من قبل فى قيادة مودرن سبورت "فيوتشر" للتتويج بأول لقب في كأس عاصمة مصر بمسماها القديم "كأس رابطة الأندية".

في المقابل، يأمل طارق مصطفى في قيادة البنك الأهلى لتحقيق اللقب الأول في تاريخ النادى بالحصول على لقب كأس عاصمة مصر بعدما وصل إلى النهائي.