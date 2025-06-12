شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق مع أحمد حمدى بعد العودة من ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، تطورات أزمة أحمد حمدي لاعب الفريق الكروي الأول، والاجراءات التي ستتبع فور عودته من ألمانيا للاطمئنان علي عملية الرباط الصليبي، وذلك بعدما اساء استخدام وسائل التواصل الإجتماعي فى انتقاد النادي.

قال المصدر فى تصريحاته لليوم السابع:أن اللاعب سيحصل علي كافة مصاريف علاجه وأن النادي ملتزم بوعده للاعب، موضحا انه سيتم فتح تحقيق مع أحمد حمدي فور عودته غداً من ألمانيا لمعرفة السبب الذي دفعه لهذا التصرف، وتحديد العقوبة اللازمة عليه".

وأضاف المصدر أن "سفر أحمد حمدي الحالي إلى المانيا تكفلت به خزينة نادي الزمالك بقيمة 1700 يورو وتم تحويل المبلغ لحساب اللاعب، ولا توجد أي أزمات خاصة بتلك السفرية، مشيراً انه من الوارد أن يكون اللاعب اقبل علي هذه الخطوة باستخدام وسائل التواصل الإجتماعي بسبب تاخر وصول المبلغ لحسابه بسبب الاجراءات البنكية، كما أن المبلغ القديم الذي انفقه اللاعب علي علاجه حصل علي وعد من إدارة النادي بصرف تلك الفواتير في اقرب وقت، دون أى أزمات.

وكان أحمد حمدى أثار الجدل بعد نشر عدة منشورات عبر السوشيال ميديا جاء أولها :" حسبى الله ونعم الوكيل" ..و المنشور الثانى استفسار عن تحويل بنكى باليورو :" محتاج حد في بنك قناة السويس أسأله، هل دخل حسابي 1700 يورو"

وتزامنت هذه المنشورات مع سفر اللاعب إلى ألمانيا، في رحلة علاجية يتحمل نادي الزمالك تكاليفها بالكامل بحسب ما أعلن مسئوليه، ما زاد من غموض الموقف وطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هناك أزمة داخلية بين اللاعب والإدارة.