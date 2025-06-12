شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال لاعبو الأهلى عن مواجهة إنتر ميامى الأمريكي في كأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق النادى الأهلي بقيادة الإسبانى ريبيرو، لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي فجر الأحد المقبل في ضربة البداية لبطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في أمريكا بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.

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ونستعرض ماذا قال مدرب ولاعبو الأهلى عن إنتر ميامى في التقرير التالى.. ريبيرو

وأكد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني: "أنا متحمس جدًا وسعيد لوجودي هنا، نحن نمثل نادينا وجماهيرنا، ونعلم تمامًا حجم المسئولية المطلوبة منا لتحقيق أداء جيد في البطولة، سوف نواجه فرقًا قوية للغاية، ولهذا السبب حضرنا إلى البطولة مبكرًا من أجل التأقلم والاستعداد بأفضل شكل ممكن، وهدفنا أن نكون في أتم الجاهزية عندما تبدأ المنافسات".

وأردف: "لا أعتقد أنه من الممكن التحضير لمواجهة ميسي، عليك فقط أن تحاول أن تكون منضبطًا أمامه، ستكون هناك لحظات نحتاج فيها لأن نكون أكثر تحكمًا على الكرة، حتى قبل أن تصل الكرة إلى ميسى".

واستطرد: "بمجرد أن تصل الكرة إلى ميسي، سيكون كما هو معتاد، لاعبًا يتطلب مراقبة خاصة، وأعتقد أنه اعتاد على هذا النوع من المراقبة طوال مسيرته، لكنه جزء من فريق جماعي جيد، مع مدرب جيد، لذا سنكون جاهزين، وسنكون مُعدّين جيدًا، وسنرى ما سيحدث".

طاهر محمد طاهر

من جانبه قال طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى: "فرصنا في الفوز في مباراة إنتر ميامي كبيرة ولو فزنا في أول مباراة ستكون فرصنا كبيرة في المنافسة، ووقتها سنعلم ما سنحتاجه في المباراتين المتبقيتين أمام بالميراس وبورتو، وميسي أعظم لاعب في التاريخ ولكن لدينا طموح في تحقيق الفوز، ومن الممكن نضع خطة لإيقاف مسي ونصدر له حمدي فتحي وحال العبور منه يواجهه ياسر إبراهيم".

أحمد مصطفى زيزو

وأكد أحمد مصطفى زيزو: "مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية صعبة ونحتاج إلى تركيز كبير، وراضٍ بنسبة 70 أو 80% بشأن ظهوري مع الأهلي في ودية باتشوكا، ومتحمس وسعيد للمشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية وأن أفوز ببطولات لم يسبق لي أن أفوز بها".

وقال كريم الدبيس عن مواجهة إنتر ميامى: "وصلنا إلى أمريكا مبكرًا للتعود على الأجواء والملاعب والرطوبة، ضبط الساعة البيولوجية والتأقلم على المواعيد في ظل فارق التوقيت مع مصر، وأتمنى أن نصل لأفضل حالة فنية وبدنية قبل لقاء الافتتاح.. والذي يعد تاريخيًّا عندما نلتقي إنتر ميامي الأمريكي، وهذا بمثابة دفعة معنوية هائلة لنا بتقديم أفضل مستوى ممكن".

مروان عطية

وفى نفس السياق قال مروان عطية: «مواجهة إنتر ميامي في الافتتاح ستكون حدثًا مهمًّا وكبيرًا، واللاعبون يشعرون بحجم الحدث وجميعنا على قدر المسئولية، خاصة وأن مونديال الأندية هذه المرة يقام بمشاركة 32 فريقًا وكل مجموعات البطولة قوية، وأي فريق متواجد في هذا المحفل العالمي هو بالتأكيد من أفضل الفرق على مستوى القارة التي ينتمي لها، والبطولة تضم أندية من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وبالتأكيد المنافسة ستكون صعبة».

وتابع: «بالتأكيد مواجهة إنتر ميامي صعبة وسنخوض المباراة ونحن واثقون من قدراتنا بكل تأكيد، ولاعبو الأهلي لديهم قدرات مميزة، وأي لاعب يرتدي قميص الفريق يسعى بكل طاقاته للظهور بأفضل مستوى ممكن، وإنتر ميامي فريق كبير ويقوده ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم، ولكن في نفس الوقت الأهلي نادٍ كبير، وسنلعب المباراة مثل أي مواجهة أخرى، وهدفنا فقط تحقيق الفوز».

يحيى عطية الله

من جانبه قال يحيى عطية الله: «خوض مواجهة الافتتاح في كأس العالم للأندية شرف كبير بالنسبة إلينا، ولكن الأهم هو تحقيق المكسب، ونتمنى أن نحظى بدعم كبير من الجماهير العربية بصفة عامة وجماهير الأهلي خاصة والتي تتواجد في أي مكان بالعالم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن جماهير الأهلي، وقادرون على إسعادهم بكل تأكيد».

أشرف دارى

وقال أشرف داري: «نستعد بشكل قوي لمواجهات كأس العالم للأندية، والجميع في حالة تركيز شديد، وصلنا إلى أمريكا مبكرًا، ودخلنا الأجواء سريعًا، ولاعبو الأهلي لديهم رغبة قوية في تحقيق نتائج جيدة، وهناك رغبة في بذل أقصى جهد لتحقيق نتائج طيبة، ونتمنى تقديم المستوى المطلوب لإسعاد الجمهور».

وأضاف: «نتدرب بشكل جيد، ونعمل على الفوز بجميع المواجهات في كأس العالم للأندية، ومواجهة الافتتاح ستكون قوية، ولا بد أن نكون في قمة تركيزنا لتحقيق الفوز بها، ونركز على جميع مباريات المجموعة، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، وسنعمل على الفوز بالمباراة الأولى للدخول بشكل أفضل في باقي المواجهات».