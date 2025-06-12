شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمته مع الزمالك ..أحمد حمدى يعود من ألمانيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

يعود أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من ألمانيا غد الجمعة، بعد الاطمئنان على حالته بعد جراحة الصليبى التي خضع لها خلال الأشهر الماضية.

وكان أحمد حمدى أثار الجدل بعد نشر عدة منشورات عبر السوشيال ميديا جاء أولها :" حسبى الله ونعم الوكيل" ..والمنشور الثانى استفسار عن تحويل بنكى باليورو :" محتاج حد في بنك قناة السويس أسأله، هل دخل حسابي 1700 يورو"

عقوبة مالية على أحمد حمدي بعد إثارة الجدل حول رحلته العلاجية إلى ألمانيا دون إذن الزمالك

وتزامنت هذه المنشورات مع سفر اللاعب إلى ألمانيا، في رحلة علاجية يتحمل نادي الزمالك تكاليفها بالكامل بحسب ما أعلن مسئوليه، ما زاد من غموض الموقف وطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هناك أزمة داخلية بين اللاعب والإدارة.

هذا وقرر مسئولو نادي الزمالك توقيع عقوبة مالية على أحمد حمدي لاعب الفريق بعد إثارته للجدل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأكد مصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أحمد حمدي أخطأ في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدون إذن وإثارته للجدل حول ملف سفره إلى ألمانيا.

