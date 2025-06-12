شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى و5 لاعبين تنتهى عقودهم مع الإسماعيلى بعد لقاء إنبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، و5 لاعبين آخر مبارياتهم مع الدراويش أمام إنبى في الخامسة مساء اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في ختام مبارياتهما في كأس عاصمة مصر.

وينتهى عقد تامر مصطفى مع الإسماعيلى بنهاية مباراة اليوم، ولم يحسم مسئولو الإسماعيلى موقفه حتى الآن سواء بالبقاء أو الاكتفاء بالمدة التي خاض بها الدراويش وتوجيه الشكر له.

كما يخوض 5 لاعبين آخر مباراة لهم بقميص الإسماعيلى بعد انتهاء عقدهم بنهاية الموسم الحالي ولم يتم تجديد تعاقدهم حتى الآن وهم كل من البوركينى إيريك تراورى وهشام محمد ومحمد نصر وعبد الله السعيد وعبد الله جمال.

وكان عدد من لاعبى الإسماعيلى أعلنوا رحيلهم عن الدراويش بعد انتهاء تعاقدهم وهم أحمد الشيخ وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى ومحمد حسن وعماد حمدى.