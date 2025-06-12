شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يحجز مكانا في تشكيل الأهلي الأساسي أمام انتر ميامي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمود تريزيجيه لاعب الأهلي من المشاركة أساسيا في مباراة فريقه أمام انتر ميامي صباح الأحد المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، بعد ظهوره بشكل جيد في مباراة باتشوكا الودية.

وتألق تريزيجيه في ودية باتشوكا وسجل هدف تعادل الأهلي بعدما كان متأخرا في النتيجة بهدف نظيف، كما سجل ركلة الترجيح الثانية لفريقه.

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.