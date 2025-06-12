شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الأول للقيد في الدوري الممتاز لم يسجل أحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أمس فترة القيد الصيفية للدوري الممتاز للموسم المقبل 2025 – 2026 ، ولم يتم قيد أي لاعب في أي نادي استعدادًا للموسم الجديد ، وحدد اتحاد الكرة الفترة الأولى للقيد الصيفي، حيث تبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم 28 من الشهر الجاري.

وخلال هذه الفترة، ستتمكن الأندية من تسجيل اللاعبين في قوائمها الأولية، تمهيدًا للمراحل اللاحقة من عملية القيد، ويُنتظر أن تشهد هذه الفترة حراكًا كبيرًا في سوق الانتقالات مع سعي الأندية لإبرام صفقات جديدة وإعادة تنظيم قوائمها.

وتضمنت التعليمات الجديدة ضوابط وشروطًا لتسجيل اللاعبين في مختلف الأقسام والمراحل السنية، وكذلك القواعد الخاصة باللاعبين الأجانب والإعارات، كما حددت التعليمات شروط قيد الأجهزة الفنية والإدارية، بما في ذلك الرخص التدريبية المطلوبة، وقواعد خاصة بكرة الصالات والكرة النسائية.

وتم الإعلان عن فترات ومواعيد القيد للمراحل والقوائم المختلفة، بالإضافة إلى تفصيل الرسوم المتعلقة بالشكاوى، اللجان القضائية، القيد، الاستعلام، التصاريح، وتوثيق العقود.

وتشمل التعليمات أيضًا شروط اشتراكات المسابقات ورسومها المحددة لكل قسم ومسابقة، فضلًا عن مساهمات الأندية للحكام والكشف عن المنشطات، وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم العملية لضمان سير المسابقات بسلاسة ونزاهة في الموسم المقبل.