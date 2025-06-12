شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير مغربي فى حسابات الزمالك بعد فشل صفقة بولكسوت والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادى الزمالك في مفاوضات مع لاعب مغربى خلال الساعات الماضية لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل الحاجة إلى تدعيم عدة مراكز تعانى من النقص العددى.

اللاعب الذى يفاوضه الزمالك يلعب في مركز الظهير الأيمن، وجاءت المفاوضات معه بعد فشل انتقال محمد بولكسوت لاعب الرجاء المغربى، والذى جدد عقده مع ناديه.

ورفض الزمالك الإفصاح عن هوية اللاعب المغربى الذى يتم التفاوض معه ، وكذلك هوية ناديه لفرض مزيد من السرية على الصفقة وخوفا من تداخل أطراف أخرى قد تفسدها سواء وكلاء أو أندية.

وكان الزمالك أبدى رغبة في ضم المغربى محمد بولكسوت لاعب الرجاء في صفقة انتقال حر، إلا أن النادى المغربى قام بتجديد عقد لاعبه، وهو ما جعل الزمالك يدخل في مفاوضات ظهير مغربى أخر.

