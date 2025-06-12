شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى يطير إلى الإمارات الأحد المقبل لاستكمال علاج الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

يطير حمزة المثلوثى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى الإمارات الأحد المقبل لاستكمال علاجه من جراحة الرباط الصليبى التي يخضع لها خلال الأشهر الماضية، والتي غيبته عن الفريق خلال المباريات.

وأنهى مسئولو الزمالك إجراءات سفر المثلوثى للإمارات، لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى.

وانتهى عقد المثلوثى مع الزمالك بنهاية الموسم، وأصبح لاعبا حرا، ولم تحسم إدارة الزمالك موقف اللاعب مع الفريق سواء بالتجديد من عدمه حتى الآن.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك تحمل جميع تكاليف سفر اللاعب، بما فى ذلك تذاكر الطيران والإقامة والعلاج، فى إطار الدعم الكامل الذى يقدمه النادى للاعبيه المصابين، وحرصه على توفير أفضل رعاية طبية لضمان العودة السريعة والآمنة للملاعب.